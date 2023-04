Lo agita il vento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo agita il vento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MARE

Significato/Curiosita : Lo agita il vento San Martino è una poesia di Giosuè Carducci. Il mare è una vasta distesa di acqua salata, idrograficamente connessa con un oceano, che lambisce le coste di isole e terre continentali. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 aprile 2023

