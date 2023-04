Un locale in cui si fatica a scambiare due parole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un locale in cui si fatica a scambiare due parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DISCOTECA

Significato/Curiosita : Un locale in cui si fatica a scambiare due parole La quinta stagione della serie televisiva FBI viene trasmessa in prima visione assoluta negli Stati Uniti d'America da CBS dal 20 settembre 2022 al 23 maggio 2023. La discoteca è un locale di pubblico spettacolo principalmente destinato a intrattenimenti danzanti, dove si offre produzione di carattere artistico-musicale, dietro il pagamento di un corrispettivo. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

