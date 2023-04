Vi combatterono Genovesi e Pisani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi combatterono Genovesi e Pisani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MELORIA

Significato/Curiosita : Vi combatterono Genovesi e Pisani Le Spedizioni pisano-genovesi per la Sardegna ebbero luogo durante il XI secolo (1015, ed ancora nel 1016) quando le forze della Taifa di Dénia, nella parte orientale della Spagna musulmana, attaccarono la Sardegna, e tentarono di stabilire il controllo su di essa.

Sia la Repubblica di Pisa che quella di Genova respinsero gli invasori arabi, preservando la Sardegna come parte della cristianità. Le spedizioni pisano-genovesi in Sardegna furono approvate e sostenute dal Papa, rese ... La battaglia della Meloria fu una storica battaglia navale che vide coinvolta la flotta della Repubblica di Genova e quella della Repubblica marinara di Pisa. La battaglia, che avvenne il 6 agosto 1284 al largo delle coste del Porto Pisano, indebolì fortemente la flotta navale pisana dando inizio al lento declino di Pisa come potenza marinara in Italia durante il Medioevo. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

