Un aureola luminosa - Cruciverba

Cinema

Alone – film horror del 2007 diretto da Banjong Pisanthanakun e Parkpoom Wongpoom.

– film horror del 2002 diretto da Phil Claydon. Alone – cortometraggio del 2010 diretto da Chris Roewe

Geografia

Alone – frazione di Casto (BS)

Letteratura

Alone – diario di viaggio di Norman Douglas del 1921

Meteorolologia

Alone – fenomeno ottico

Mitologia

Alone – personaggio della mitologia greca

Musica

Alone – album di Judy Garland del 1957

– album dei Pretenders del 2016 Alone – singolo di Halsey del 2018

Persone

Alone – arcivescovo italiano

Televisione

Alone – film per la televisione del 1997 diretto da Michael Lindsay-Hogg

( ) – episodio della quarta stagione di Alone – programma televisivo del 2015

Altri progetti