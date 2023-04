Un piccolo passeraceo simile allo storno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un piccolo passeraceo simile allo storno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ITTERO

Significato/Curiosita : Un piccolo passeraceo simile allo storno

Umane: la città offre loro abbondante cibo sotto forma di piccioni e passeracei. analoga cosa si può dire per alcune specie di strigiformi, come la civetta... Bilirubina nel sangue. affinché l'ittero sia visibile il livello di bilirubina deve superare 2,5 mg/dl. un ittero lieve (sub-ittero), osservabile esaminando...