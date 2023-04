Fu dominata dagli zar - Cruciverba

Giovanna di Savoia, nata Giovanna Elisabetta Antonia Romana Maria (Roma, 13 novembre 1907 – Estoril, 26 febbraio 2000), è stata una principessa italiana e per matrimonio zarina o regina consorte di Bulgaria. Era membro della famiglia reale italiana

La Russia (in russo: ´, traslitterato: Rossíja, ), ufficialmente Federazione Russa (in russo: ´ ´, traslitterato: Rossíjskaja Federácija, ), è uno Stato transcontinentale che si estende per un quarto in Europa e per tutto il resto in Asia. È il più vasto Stato del mondo, con una superficie di 17864345 km², e a inizio 2023 conta 146 099 728 abitanti. La capitale è Mosca. La lingua ufficiale è il russo ma le repubbliche autonome possono avere altre lingue ufficiali. L'attuale presidente della federazione è Vladimir Putin.