Per modellare i capelli - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : GEL

Soluzione e Curiosità per: Per modellare i capelli Una spazzola è un utensile dotato di setole rigide, utilizzato per la cura dei capelli, per pettinare, modellare, e districare i capelli. Il gel è un materiale colloidale bifasico elastico, costituito da un liquido disperso e inglobato nella fase solida. Il liquido "abita" nella struttura costituita dal solido, che a sua volta sfrutta la tensione superficiale del liquido per non collassare. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 marzo 2023

