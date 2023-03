Le parti interne della Terra - Cruciverba

La Terra non ha una struttura omogenea: la densità della crosta terrestre è di circa 2,7-2,8 g/cm3 e quella media del pianeta è di 5,52 g/cm3: dunque l'interno della Terra deve avere una densità ben maggiore dell'involucro esterno.

In anatomia, il termine viscere indica genericamente gli organi interni. L'aggettivo viscerale, sinonimo di splancnico (dal greco splànchnon ossia appunto 'organo interno') è quindi utilizzato per riferirsi agli organi interni presenti nella cavità addominale. Il termine veniva utilizzato nei Nomina Anatomica, mentre non è presente nella Terminologia Anatomica. Include gran parte degli organi considerati come organi interni, ma non tutti (ad esempio il cuore è escluso).