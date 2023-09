Cattura le immagini per i PC - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cattura le immagini per i PC. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCANNER

Significato/Curiosita : Cattura le immagini per i pc

Telecamera è un dispositivo elettronico per l'acquisizione di immagini bidimensionali in sequenza, a velocità di cattura prefissate, solitamente nella gamma... Titolo. scanner – dispositivo che digitalizza immagini scanner – programma per la sicurezza informatica scanner – componente di un compilatore scanner – ricevitore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

