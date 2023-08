Pesce ottimo al forno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesce ottimo al forno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CERNIA

Profondità. è un pesce dalle carni molto pregiate, prive o quasi di lische, è paragonabile al branzino. può essere cotto intero al forno, al sale, farcito... Malabar cernia bianca cernia bruna cernia dorata cernia nera o cernia gigante cernia di fondale o cernia dei relitti o cernia ombra (polyprion americanus)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

