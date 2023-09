Le isole con Corfù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le isole con Corfù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : IONIE

Significato/Curiosità : Le isole con Corfù

Le isole ionie sono un gruppo di isole greche situate lungo la costa occidentale della Grecia. Tra queste, l'isola di Corfù è una delle più famose e popolari destinazioni turistiche. Conosciuta anche come "la perla dell'Adriatico", Corfù vanta una combinazione unica di bellezze naturali, spiagge mozzafiato e un ricco patrimonio storico e culturale. Le isole ionie sono amate per il loro clima mite, la vegetazione rigogliosa e il mare cristallino. Ogni isola ha il suo carattere distintivo e offre ai visitatori la possibilità di esplorare incantevoli villaggi tradizionali, assaporare la cucina locale e godersi il relax in un'atmosfera autentica e accogliente.

