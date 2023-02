Assegna i premi nelle esposizioni - Cruciverba

La Royal Horticultural Society è un'istituzione di orticultura fondata nel Regno Unito nel 1804 come Horticultural Society of London e ribattezzata con il nome attuale nel 1864 in seguito ad un Royal Charter. Attualmente è una delle più famose organizzazioni mondiali dedite all'orticultura e la più importante organizzazione senza scopo di lucro legata al mondo del giardinaggio della Gran Bretagna.

Una giuria (dall'inglese jury, a sua volta dal francese arcaico jurée) è in senso proprio un gruppo di persone, legate da un giuramento, incaricato di svolgere un certo compito.

La giuria è essenzialmente una struttura tipica del diritto, per estensione il termine viene anche utilizzato quando un gruppo di persone è chiamato a stabilire il vincitore o il più meritevole in una qualche contesa come ad esempio un concorso di bellezza o una gara tra progetti architettonici.