C è quel dei Sargassi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quel dei Sargassi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : MAR

Significato/Curiosita : C e quel dei sargassi

Della massiccia presenza di particelle plastiche galleggianti nel mar dei sargassi, articoli che furono quasi ignorati per una trentina d'anni. nel 2022...

se stai cercando altri significati, vedi mediterraneo (disambigua). il mar mediterraneo (detto brevemente mediterraneo) è situato tra europa, nordafrica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con quel; sargassi; Il Lem è quel lo lunare; C era quel lo dell Ammiragliato; La paura mette quel li freddi; È universalmente nota quel la della droga; Studioso... di sargassi ; Va a riprodursi nel Mar dei sargassi ; C c quel dei sargassi ; C è quello dei sargassi ; Cerca nelle Definizioni