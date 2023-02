Il premio satirico per le ricerche più stravaganti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il premio satirico per le ricerche più stravaganti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : IG NOBEL

Significato/Curiosita : Il premio satirico per le ricerche piu stravaganti

Opere di carattere satirico e da altri otto romanzi dedicati al ragioniere; molti di questi sono stati pubblicati e tradotti in più lingue. sul piano lessicale...

Nel 2000 valse l'ig nobel per la fisica ai proponenti, tra cui andrej gejm, che vinse il premio nobel per la fisica 2010 il premio ig nobel (pronuncia inglese... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con premio; satirico; ricerche; stravaganti; Fu premio Nobel per la medicina nel 1951; Era il premio di prima categoria al Totip; Il premio della critica; premio al valore; Spettacolo satirico d imitazione di una persona; Il Giorgio famoso vignettista satirico ; Cartone satirico e sboccato ambientato in Colorado; Mordace, satirico ; Trovare dopo molte ricerche ; Sigla del Consiglio nazionale delle ricerche ; Sky __: fu il primo satellite USA abitato per ricerche nello spazio; Esegue ricerche nucleari; Persone stravaganti ; stravaganti ... come il comico genovese Luca; Bizzarre, stravaganti ; stravaganti e litigiosi; Cerca nelle Definizioni