Lo è chi sa condividere i sentimenti degli altri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è chi sa condividere i sentimenti degli altri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : EMPATICO

Significato/Curiosita : Lo e chi sa condividere i sentimenti degli altri

Argomento preferito, mentre fatica a comprendere o riconoscere i sentimenti o le reazioni di chi ascolta, come ad esempio il desiderio di cambiare il tema...

Criteri per stabilire quanto un insegnante sia più empatico di un altro. nel caso sia più empatico, il docente è contraddistinto da una maggiore propensione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con condividere; sentimenti; degli; altri; Un sito web per condividere video; Piattaforma web per condividere i viaggi in auto; Permette di condividere foto via Internet; La capacità di condividere i sentimenti di un altro; Poveri di sentimenti ; Agitarsi di sentimenti come la rabbia; Celati risentimenti ; Lacerare... i sentimenti altrui; I residui degli altiforni; Ciascuno degli elementi che viene precisato in una contrapposizione o similitudine; Uno degli attributi di Dio; Il palcoscenico degli Inglesi; Con gli altri ; Cambiano gli amori... in altri ; Il portamonete d altri tempi; Un regalo ottenuto a spese d altri ; Cerca nelle Definizioni