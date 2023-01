Quella del diavolo va tutta in crusca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella del diavolo va tutta in crusca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FARINA

Significato/Curiosita : Quella del diavolo va tutta in crusca

del diavolo va tutta in crusca", è attribuita al grande oratore romano cicerone, anche se, quando lo stesso arpinate utilizza questa espressione (in seconda...

vedi farina (disambigua). tre diversi tipi di farina. da sinistra a destra: farina di frumento tipo 00, farina di grano tenero tipo 1, farina di segale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

Altre definizioni con quella; diavolo; tutta; crusca;