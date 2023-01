Osserva di continuo il galleggiante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Osserva di continuo il galleggiante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PESCATORE

Significato/Curiosita : Osserva di continuo il galleggiante

In virtù di questa loro eccezionale simmetria. lo stesso platone, tra l'altro, osserva che sono solo cinque: abbiamo infatti il tetraedro, il cubo, l'ottaedro...

Wikimedia commons contiene immagini o altri file su anello del pescatore (en) anello del pescatore, in catholic encyclopedia, robert appleton company.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Non fa... passare inosserva ti; Visto, osserva to; Si osserva per dimagrire; Abile e acuto nell osserva re; Un sito web che viene aggiornato di continuo ; continuo , permanente; Esborso di lieve entità ma continuo ; Dà lezioni di continuo ; Un gonfiabile galleggiante ; Segnale galleggiante + TO; Grosso galleggiante da trasporto o costruzione; Grosso natante galleggiante ;