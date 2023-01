Il complesso che ha in repertorio Desaparecido e El diablo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il complesso che ha in repertorio Desaparecido e El diablo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LITFIBA

Significato/Curiosita : Il complesso che ha in repertorio desaparecido e el diablo

desaparecido è il primo album in studio del gruppo musicale italiano litfiba, pubblicato nel marzo 1985 dalla i.r.a. records. si tratta della seconda pubblicazione...

