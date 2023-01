Riso fritto cinese con uova: alla __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riso fritto cinese con uova: alla __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CANTONESE

Significato/Curiosita : Riso fritto cinese con uova: alla

Le origini nel riso fritto cinese. tra le più popolari ricette cinesi a livello nazionale e regionale vi sono quelle del riso fritto yangzhou e di quello...

Cinesi nel sud-est asiatico e da molti cinesi di origine cantonese sparsi nel mondo. il cantonese standard è la lingua ufficiale di hong kong e macao. il...

Altre definizioni con riso; fritto; cinese; uova; alla; Stanziata, destinata, come una riso rsa; Opere teatrali leggere che suscitano il riso ; I sostenitori del pontefice nel riso rgimento; Formaggio lombardo comune nei riso tti; Occorrono per il soffritto ; Un tipo.. di fritto ; Molluschi da fritto misto; Un tipico dolce fritto ispanico spa; Profondo lago ticinese ; Un social network cinese ; Il cane... della capitale cinese ; Tipica padella cinese ; Nuova mente enumerati; Gli involucri delle uova ; Ridà nuova vita alle scarpe; Antichissimo pesce di cui si mangiano uova e carne; Suona la campana... o bussa alla porta; Riportato alla primitiva efficienza; Non ha... spalla ; Ammucchiare alla rinfusa;