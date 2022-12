A volte si preferisce a fino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A volte si preferisce a fino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SINO

Significato/Curiosita : A volte si preferisce a fino

Condannato può scegliere la fucilazione (legge del 2004), se preferisce ciò (le ultime volte in cui avvenne un'esecuzione col plotone in usa furono 1996...

La seconda guerra sino-giapponese (7 luglio 1937 - 2 settembre 1945) fu il maggiore conflitto mai avvenuto tra la repubblica di cina e l'impero giapponese... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 31 dicembre 2022

Altre definizioni con volte; preferisce; fino; Ripetuto più volte , risaputo; A volte lo si è per la pelle; La nota attrice... che visse due volte ; Alcune volte , non sempre; C è chi li preferisce alla pasta; C è chi ancora li preferisce ai CD; C è chi lo preferisce integrale; C è chi lo preferisce integrale; Papa Montini fino al 1978; Riempite fino all orlo; È affine al delfino ; Coppa e fino cchiona; Cerca nelle Definizioni