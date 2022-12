Ha in repertorio Break Every Rule - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha in repertorio Break Every Rule. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : TINA TURNER

Significato/Curiosita : Ha in repertorio break every rule

Nell'album break every rule tour e pubblicata come singolo principale dell'album. tina turner registrò nuovamente il brano nel 1991, in chiave moderna,...

tina turner, pseudonimo di anna mae bullock (brownsville, 26 novembre 1939), è una cantante e attrice statunitense naturalizzata svizzera, tra le più... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 31 dicembre 2022

