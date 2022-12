Può essere nato a Seul - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere nato a Seul. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COREANO

Significato/Curiosita : Puo essere nato a seul

Nome seul dopo la liberazione nel 1945. seul deriva dal coreano arcaico seobeol o seorabeol e significa "capitale". la storia di seul può essere tracciata...

coreano – la lingua coreana coreano – esponente del gruppo etnico dei coreani coreano – pertinente alla corea saltarello coreano – anellide usato per la... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 31 dicembre 2022

