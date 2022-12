Fenomeno mediatico che tende a diffondere un contenuto censurato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fenomeno mediatico che tende a diffondere un contenuto censurato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : EFFETTO STREISAND

L’immagine aerea incriminata della villa di barbra streisand a malibù l'effetto streisand (in inglese streisand effect) è un fenomeno mediatico per il quale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 31 dicembre 2022

Altre definizioni con fenomeno; mediatico; tende; diffondere; contenuto; censurato; Come il fenomeno che non può... tornare indietro; Andamento d un fenomeno ; Spettacolare fenomeno dei cieli nordici; Diminuzione di un fenomeno ; Quello mediatico fa a pezzi chi ci finisce dentro; Quello di Collegno è stato un caso mediatico ; La tende nza a mettersi a capo di un gruppo; Che tende alla ricerca della verità; Condizione di chi attende con ottimismo; Lo dice chi desidera e pretende ; Divulgare, diffondere ; diffondere dappertutto; diffondere , propagare; diffondere una notizia a più persone; Chi vi entra ne ammira il contenuto ; Alimento ad alto contenuto proteico ricavato dal glutine; contenuto entro determinati limiti; Il contenuto d un libro;