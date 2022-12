Significativo per quello che rappresenta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Significativo per quello che rappresenta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SIMBOLICO

Significato/Curiosita : Significativo per quello che rappresenta

Numero delle cifre significative con cui si rappresenta una quantità. esistono diversi modi per arrotondare: con l'arrotondamento per difetto (o troncamento)...

Marietti, 1996, isbn 88-211-8617-2. omraam mikhaël aïvanhov, linguaggio simbolico, linguaggio della natura, tavernelle (pg), edizioni prosveta, 1999, isbn 88-85879-76-4...

