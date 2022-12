Per nulla morbidi... come certi climi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per nulla morbidi... come certi climi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RIGIDI

Significato/Curiosita : Per nulla morbidi... come certi climi

Ciuffi. il mantello invernale è molto resistente al freddo. i lupi dei climi nordici possono riposarsi senza difficoltà in zone aperte a temperature...

Utilizzano dischi rigidi vecchi, o nel caso di bassa compatibilità tra unità diverse (ad esempio due dischi rigidi, ma anche un disco rigido e un lettore cd)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 30 dicembre 2022

Altre definizioni con nulla; morbidi; come; certi; climi;