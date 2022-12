Si dice di tessuto filato allo stato grezzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di tessuto filato allo stato grezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Si dice di tessuto filato allo stato grezzo

Fibra di alpaca grezza filati di fibra d’alpaca chullo in fibra di alpaca gli alpaca vengono tosati una volta all'anno, in primavera. un'alpaca femmina...

Disambiguazione – "ecru" rimanda qui. se stai cercando la città degli stati uniti, vedi ecru (mississippi). écru è un termine usato per descrivere filati...