Ha corso nel nostro Paese... per 140 anni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha corso nel nostro Paese... per 140 anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : LIRA ITALIANA

Significato/Curiosita : Ha corso nel nostro paese... per 140 anni

La lira italiana (simbolo: l.; codice itl; abbreviata anche come £ o lit.) è stata la valuta ufficiale dell'italia dal 1861 al 2002, quando, con l'introduzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 30 dicembre 2022

