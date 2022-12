Per niente accogliente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per niente accogliente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : INOSPITALE

Significato/Curiosita : Per niente accogliente

Nati per subire 2014 – canzoni contro la natura 2016 – la terza guerra mondiale 2018 – il fuoco in una stanza 2020 – l'ultima casa accogliente 2022 –...

Territorio coperto dai ghiacci e ciò la rende il continente più freddo e inospitale del pianeta: è l'unico in cui non vi sono abitanti stabili. lo stesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 dicembre 2022

