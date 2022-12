Stanza che si trova sotto il tetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stanza che si trova sotto il tetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SOFFITTA

Significato/Curiosita : Stanza che si trova sotto il tetto

Vent'anni dopo con un tetto tipico dell'architettura austriaca, ma una successiva ristrutturazione vide il ripristino del tetto originario progettato...

Una vecchia soffitta la soffitta è una stanza sottotetto di un edificio, formata dallo spazio al di sotto delle falde della copertura e al di sopra del... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 dicembre 2022

