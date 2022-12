Il mese più breve dell anno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il mese più breve dell anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FEBBRAIO

Significato/Curiosita : Il mese piu breve dell anno

Terzo mese e alla fine dell'ottavo mese (corrispondente circa all'ultima decade di settembre, dato che l'anno iniziava col mese di tishri). se il tempio...

febbraio, dal très riches heures du duc de berry. febbraio, ciclo dei mesi, castello del buonconsiglio, trento febbraio, leandro bassano. febbraio è il... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 dicembre 2022

febbraio, dal très riches heures du duc de berry. febbraio, ciclo dei mesi, castello del buonconsiglio, trento febbraio, leandro bassano. febbraio è il... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 dicembre 2022

Altre definizioni con mese; breve; dell; anno; Primo mese di primavera per rivoluzionari francesi; A metà del mese ; Il mese ... del pesce; Escono quattro o cinque volte al mese ; Celebre teatro di New York... in breve ; breve strada in salita piuttosto ripida; Fa una breve esperienza in azienda; Citazione, in breve ; L architetto Andrea di Pietro dell a Gondola; ANAS: Azienda Nazionale __ dell e Strade Statali; Uccelli dell Antartide bianconeri che non volano; Realizzabile nell ambito dell a realtà; Si fanno una cavalcata con la musica di Wagner; Ordigni che fanno il botto; Non hanno più; Non hanno ancora diciott anni;