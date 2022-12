Formaggio lombardo comune nei risotti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Formaggio lombardo comune nei risotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TALEGGIO

(gorgonzoeula in lombardo, bërgonsola in piemontese) è un formaggio erborinato, prodotto in italia dal latte intero di vacca. si tratta di un formaggio dop originario...

Il taleggio è un formaggio italiano a denominazione di origine protetta (dop), a pasta cruda di latte vaccino, molle e a crosta lavata. il taleggio prende... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 dicembre 2022

Altre definizioni con formaggio; lombardo; comune; risotti; Gatto grigio-azzurro formaggio lombardo; Dolce a base di formaggio cremoso; formaggio dalla forma a pera; Il notissimo formaggio erborinato; Gatto grigio-azzurro formaggio lombardo ; Il lago lombardo formato dall Oglio; Formaggio lombardo ; Il bel capoluogo lombardo con il Tempio Voltiano; Lo fa l eccesso in un detto comune ; comune nodo dei marinai; Armonia di operazioni per raggiungere scopo comune ; comune del Mantovano; Piante irritanti... per risotti ; Gustosi crostacei per risotti e grigliate miste di pesce; Fungo molto usato nei risotti ; Qualità di riso ideale per cucinare risotti ;