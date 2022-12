Si dice che chi li pianta non ne mangia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice che chi li pianta non ne mangia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DATTERI

Significato/Curiosita : Si dice che chi li pianta non ne mangia

non persiste come quello del peperoncino. si dice che abbia una funzione antibatterica e digestiva che lo renderebbe indispensabile quando si mangia il...

È detto anche dattero cinese. datteri allo stadio khalal (parzialmente maturi) datteri sulla palma da datteri varietà deglet: datteri e "nocciolo" botanicamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 dicembre 2022

