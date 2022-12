In modo superficiale e sciatto: alla __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In modo superficiale e sciatto: alla __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CARLONA

Significato/Curiosita : In modo superficiale e sciatto: alla __

e l'altra sciatta e superficiale, un uomo colto e dotato e uno ignorante delle cose anche più note, una parte raffinata e distinta, l'altra bassa e volgare...

Pietro carloni (a sinistra) con alberto sordi in accadde al penitenziario (1955) pietro carloni (taurisano, 28 ottobre 1896 – roma, 3 agosto 1968) è stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 26 dicembre 2022

