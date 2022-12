Impregnato o coperto di acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impregnato o coperto di acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BAGNATO

Significato/Curiosita : Impregnato o coperto di acqua

Cuoio maschereccio, da pelli bovine pesanti, conciato all'allume e impregnato di sego, oli, grassi, utilizzato per bardature e selleria cuoio grasso...

Alessandro bagnato (1890-1974) – scrittore, poeta e storico italiano carmelo bagnato (1956) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 26 dicembre 2022

Altre definizioni con impregnato; coperto; acqua; impregnato d unto; impregnato d unto; impregnato di rugiada; impregnato d'acqua; Cosi è il muro coperto di malta; Lo è il cielo coperto ; Il mercato arabo al coperto ; Scoperto di cassa; Come la soluzione che si scioglie in acqua ; L acqua con le bollicine, detta anche gassata; Tiene la merce nell acqua ; Ospita un visitato acqua rio; Cerca nelle Definizioni