Gioco di carte simile a samba e burraco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gioco di carte simile a samba e burraco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CANASTA

Significato/Curiosita : Gioco di carte simile a samba e burraco

Varianti, a una canasta completa è possibile attaccare anche delle matte. l'attacco di una matta a una canasta completa naturale 'sporca' la canasta e ne riduce... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 26 dicembre 2022

