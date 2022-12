Lo sono certe temperature freddissime - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono certe temperature freddissime. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SOTTOZERO

Significato/Curiosita : Lo sono certe temperature freddissime

Donne in modo promiscuo, e a portare come vestito, in quelle regioni freddissime, solo delle pelli o indumenti corti detti renones che, piccoli come erano...

Quattro sottozero, su filmaffinity. (en) cool runnings - quattro sottozero, su metacritic, red ventures. (en) cool runnings - quattro sottozero, su box... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 dicembre 2022

Altre definizioni con sono; certe; temperature; freddissime; Lo sono seppie e telline; Quelli del traffico possono mettere multe; sono piene di spilli quelle vudù; Tali sono premi come il Pulitzer o lo Strega; La didascalia di certe statue; La fidanzata in certe regioni; Insulsi come certe frasi; Difficoltose come certe imprese; Come un materiale che protegge da alte temperature ; Come le temperature più basse; Pietanze conservate a bassissime temperature ; Che resiste ad alte temperature ; freddissime , gelide; Cerca nelle Definizioni