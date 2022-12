Imposto e forzatamente subito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imposto e forzatamente subito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INFLITTO

Significato/Curiosita : Imposto e forzatamente subito

Nei confronti di una sedicente élite culturale e dei suoi atteggiamenti forzatamente intellettuali e snobistici. come racconta paolo villaggio, durante...

Duro che può essere una frusta, una verga o un oggetto simile. il dolore inflitto dalla tortura sta soprattutto nel fatto che va a colpire molti tendini... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 dicembre 2022

Altre definizioni con imposto; forzatamente; subito; Viene imposto a tutti; imposto per legge; imposto come un castigo; Il senso imposto da lavori stradali; In __ che non si dica = subito ; subito prima di SS; Si vede subito che sono fratelli; subito prima di esse; Cerca nelle Definizioni