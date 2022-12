Vetro trattato per essere più resistente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vetro trattato per essere più resistente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TEMPERATO

Significato/Curiosita : Vetro trattato per essere piu resistente

Causa delle tensioni interne del materiale. il vetro temprato è circa sei volte più resistente del vetro float; questo perché i difetti superficiali vengono...

All'equatore. la classificazione di köppen considera temperato (o temperato caldo, contrapposto al temperato freddo con cui talvolta si indica il clima boreale)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 dicembre 2022

Altre definizioni con vetro; trattato; essere; resistente; Recipiente di vetro con coperchio; Diafane come vetro ; Gioiellini... di vetro ; Panciuto recipiente di vetro ; Antico trattato indiano sull arte di amare; Scrisse lo storico trattato Il principe; È ampiamente trattato in un noto libro dello psicanalista Massimo Recalcati; Fine di trattato ; Vuol essere il solo a comandare; Possono essere a microonde; Può essere a maniche corte; Un viaggio che può essere ... punitivo; resistente e con una buona struttura; Un materiale resistente al fuoco; Divenuto più resistente ; Qualità di ciò che è resistente ; Cerca nelle Definizioni