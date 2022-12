Preso da una fiamma accesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Preso da una fiamma accesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARDENTE

Significato/Curiosita : Preso da una fiamma accesa

Il tedoforo (da teda, fiaccola cerimoniale), nella tradizione dei giochi olimpici è la persona che reca la fiaccola accesa con la fiamma. la tradizione...

ardente – cacciatorpediniere della regia marina ardente – torpediniera della regia marina ardente – dettaglio dell'araldica ardente – singolo dell'album... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 dicembre 2022

