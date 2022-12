Si prendono in classe per memorizzare la lezione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prendono in classe per memorizzare la lezione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : APPUNTI

Significato/Curiosita : Si prendono in classe per memorizzare la lezione

Tradizionale ciclo di apprendimento fatto di lezione frontale, studio individuale a casa e verifiche in classe. a livello internazionale, tale approccio...

Disambiguazione – "appunti" rimanda qui. se stai cercando la componente dei sistemi operativi, vedi appunti (informatica). molti appunti disordinati l'appunto è una... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 dicembre 2022

Altre definizioni con prendono; classe; memorizzare; lezione; Riprendono in diretta; Comprendono cinque fogli; Periodi che comprendono più ere geologiche; Si prendono quelle del caso; classe di vedove nere e tarantole; Una ragazza... di classe ; Donna... di classe ; Ragazze di classe ; Selezione particolare; Un pezzo da collezione restato in un singolo esemplare; La rinomata cittadina ligure nota per l elezione di Miss Muretto; Una collezione del naturalista; Cerca nelle Definizioni