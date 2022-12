Piccolo mollusco bivalve usato in molti piatti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo mollusco bivalve usato in molti piatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VONGOLA

Significato/Curiosita : Piccolo mollusco bivalve usato in molti piatti

Sono un piatto diffuso in tutte le coste italiane, a base di pasta e vongole. come molti altri piatti della cucina marittima, dello stesso piatto esistono...

vongole più diffuse, della famiglia veneridae: austrovenus stutchbury, vongola australiana chamelea gallina (linnaeus 1758), vongola comune o vongola... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 dicembre 2022

Altre definizioni con piccolo; mollusco; bivalve; usato; molti; piatti; Il piccolo frigo nelle stanze d albergo; Il piccolo della gatta; Protegge un piccolo taglio; piccolo choc elettrico per curare le aritmie; Un mollusco commestibile; mollusco con la conchiglia trasparente; Nome comune del mollusco Pecten jacobaeus; mollusco con le antenne; Ha la conchiglia bivalve ; Un grande mollusco bivalve in tavola; Mollusco bivalve dalla conchiglia allungata; Mollusco bivalve quella oceanica è molto longeva; È spesso usato al posto del diamante; La svedese è un attrezzo usato nella ginnastica; Albero del Prunus il cui legno è usato per mobili; Il suo acetato viene usato come solvente; Impegna molti uomini pubblici; La battono molti campanili; Accoglie molti soldati; molti tudini innumerevoli; Locali da primi piatti ; Macchine per produrre primi piatti emiliani; Primi piatti pugliesi: orecchiette alle cime di _; piatti a coppie del batterista; Cerca nelle Definizioni