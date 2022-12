Tessuto elastico sintetico per biancheria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tessuto elastico sintetico per biancheria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FILANCA

Significato/Curiosita : Tessuto elastico sintetico per biancheria

Significati, vedi calza (disambigua). le calze sono degli indumenti di biancheria intima che si aggiustano strettamente ai piedi ed alle gambe, variamente...

Gazzetta ufficiale del litorale adriatico n. 1 del 15 ottobre 1943 e franco filanci, trieste, tra alleati e pretendenti, ediz. poste italiane – museo postale... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 dicembre 2022

Altre definizioni con tessuto; elastico; sintetico; biancheria; tessuto da blue jeans; Un liscio tessuto per fodere; Un tessuto per i sacchetti dei confetti; Un sottile tessuto a velo; elastico nei movimenti; Salto attaccati a un elastico : Bungee __ ing; Materiale elastico per rivestimenti e imbottiture; Tessuto un po elastico a maglia rasata ing; Un elemento sintetico che decade in pochi millesimi di secondo; Prodotto... sintetico ; Materiale sintetico delle mute da sub; sintetico vocabolario che accompagna alcuni testi; Un coordinato di biancheria intima; Hanno da fare con la biancheria ; Mettere sul filo la biancheria ad asciugare; Polvere o liquido per lavare la biancheria ; Cerca nelle Definizioni