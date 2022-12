Si mette nel secchiello per tenere fresco il vino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mette nel secchiello per tenere fresco il vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GHIACCIO

Significato/Curiosita : Si mette nel secchiello per tenere fresco il vino

Significati, vedi ghiaccio (disambigua) o ghiacci (disambigua). blocco di ghiaccio sulla spiaggia vicino a jökulsárlón in islanda ghiaccio è il nome comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 dicembre 2022

