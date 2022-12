Si impiega per sigillare il box doccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si impiega per sigillare il box doccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SILICONE

Contiene il lemma di dizionario «silicone» wikimedia commons contiene immagini o altri file su silicone (en) siliconi, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 dicembre 2022

Altre definizioni con impiega; sigillare; doccia; Un impiega to delle ambasciate; Legno impiega to dai liutai; Un modesto impiega to oberato dal lavoro; Divide l impiega to postale... dal pubblico; Si può usare per sigillare ; È usata per sigillare lettere; Miscela usata per sigillare le buste; Fazzoletto messo a sigillare la bocca; Vi si installa una vasca o una doccia ; Una pessima notizia inaspettata: doccia __; Fare il bagno o la doccia ; Quella usata in doccia non fa sentire musica; Cerca nelle Definizioni