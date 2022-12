In un detto si morde la coda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In un detto si morde la coda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SERPENTE

Significato/Curiosita : In un detto si morde la coda

Un serpente o un drago che si morde la coda, formando un cerchio senza inizio né fine. simbolo molto antico, presente in molti popoli e in diverse epoche...

(disambigua). disambiguazione – "serpente" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi serpente (disambigua). i serpenti (oppure ofidi) sono indicati... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 dicembre 2022

Altre definizioni con detto; morde; coda; Il grande fungo detto bubbola maggiore; Così è anche detto il matador; Così è detto un incontro tra capi di stato ing; Quello scozzese è detto Gordon nero focato; Simbolo cosmico in cui un drago si morde la coda; Si usava come morde nte per dorare; La si morde per non dire qualcosa; Antico simbolo di un serpente che si morde la coda; Il dio marino con la coda di pesce; Al cavallo pendono dalla coda ; Una coda sonora; Quello di biblioteca non ha coda ; Cerca nelle Definizioni