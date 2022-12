Accompagna Dante negli inferi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accompagna Dante negli inferi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VIRGILIO

Significato/Curiosita : Accompagna dante negli inferi

Mai e accompagnò tutti i momenti di decadenza del papato. per esempio il papa bonifacio viii venne accusato di essere simoniaco, come riporta dante nella...

Disambiguazione – "virgilio" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi virgilio (disambigua). publio virgilio marone publio virgilio marone, noto...

