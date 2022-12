La Venezia di Trieste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Venezia di Trieste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : La venezia di trieste

di venezia, partendo da venezia, in veneto, per terminare a trieste, in friuli-venezia giulia. la linea è gestita da rete ferroviaria italiana che la...

Significati, vedi giulia (disambigua). giulia è un nome proprio di persona italiano femminile. alterati: giulietta maschili: giulio di seguito si trova...