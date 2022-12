È suddivisa in strati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È suddivisa in strati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ATMOSFERA

Significato/Curiosita : E suddivisa in strati

strati dell'atmosfera terrestre la stratosfera è il secondo dei cinque strati in cui è convenzionalmente suddivisa l'atmosfera terrestre (troposfera, stratosfera...

atmosfera terrestre. l'intera atmosfera terrestre, con le sue suddivisioni, i fenomeni più tipici e le tecnologie umane. composizione dell'atmosfera terrestre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con suddivisa; strati; Tempi in cui è suddivisa una partita di baseball; suddivisa in livelli numerati, come un'asta; Pala d'altare suddivisa in vari elementi; Un abbreviazione da magistrati ; Magistrati civili in aleuni comuni italiani del Medioevo; La indossano i magistrati in tribunale; Il caos amministrati vo che nuoce ad ogni ufficio; Cerca nelle Definizioni