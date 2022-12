Sistema per prevenire i furti nei negozi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sistema per prevenire i furti nei negozi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : ANTITACCHEGGIO

Significato/Curiosita : Sistema per prevenire i furti nei negozi

Maniera esaustiva l'attività di antitaccheggio. per gli istituti di vigilanza si parla di 'vigilanza antitaccheggio' (art. 3, comma 2, punto d), indicando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con sistema; prevenire; furti; negozi; sistema piramidale con superiori e inferiori; Formano un sistema con il Sole; Un sistema interplanetario; Il sistema che protegge l organismo; Sistema per prevenire i furti di merce nei negozi; La inventò Joseph Lister per prevenire infezioni; Può prevenire traumi cranici; prevenire i rischi; Modo furti vo di guardare; Autrici dei furti ; Il darsi a furti continuati; furti di prodotti dai negozi; Celebre ristorante e negozi o in autostrada; Le succursali di una catena di negozi ; negozi o con gli spiedi; Le scritte sui negozi ; Cerca nelle Definizioni