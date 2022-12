È ottimo con il risotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È ottimo con il risotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OSSO BUCO

Significato/Curiosita : E ottimo con il risotto

Milanese con pomodorini la cotoletta alla milanese (co[s]toleta a la milanesa in lingua lombarda) è, insieme al risotto alla milanese, al panettone e alla...

Altezza, contenenti l'osso che, nel piatto mostra, appunto, il buco contenente il midollo. parte integrante della ricetta dell'osso buco alla milanese è la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con ottimo; risotto; È ottimo anche nero o grigio; Pesce ottimo affumicato; L ottimo salume detto anche capocollo; Muy _ = ottimo per gli Spagnoli; Mescolare il risotto per renderlo cremoso; Si usa per girare il risotto ; Nei menu: risotto alle punte di; Un... po di risotto ; Cerca nelle Definizioni